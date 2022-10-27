«Прекрасная идея». Навка — о разведении Щербаковой и Загитовой по разным выпускам «ЛП»

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о разделении трио ведущих Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин в телешоу «Ледниковый период».

Первые четыре выпуска, пока соревнуются команды, Загитова, Щербакова и Ягудин ведут вместе. Алина берёт интервью у группы Александра Жулина, Анна – у подопечных Ильи Авербуха. С пятого выпуска шоу переходит на следующий этап, поэтому партнёрши Ягудина, чередуясь, будут вести по два выпуска подряд.



«Я считаю, что это прекрасная идея. Трио, конечно, тоже нравилось, но это была одна концепция, а теперь будет другая. Смена состава ведущих ни на что не повлияет. Будем любоваться своими любимыми фигуристками», — приводит слова Навки «РБК Спорт».

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