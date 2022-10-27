«Произвольная — вообще одна сплошная загадка». Самарин — о программах на сезон

Серебряный призёр чемпионата Европы – 2019 российский фигурист Александр Самарин рассказал о целях на сезон-2022/2023 и своих программах.

«У меня две новые и необычные программы. Произвольная — вообще одна сплошная загадка, непрерывное заигрывание с публикой, к чему я не слишком привык. Когда исполнял эту программу на контрольных прокатах в «Мегаспорте», был момент в ходе дорожки шагов, когда ненадолго останавливался, отыгрывая какие-то движения, но по факту не делая вообще ничего особенного. И в этот момент я вдруг поймал реакцию зала и почувствовал, как сильно эта реакция начинает меня заводить. Для меня вся программа именно про это. Поэтому мне очень нравится её катать.

Что в плане прыжков? Будем продолжать их прыгать. Не скажу, что мой контент какой-то экстраординарный, но он вполне конкурентоспособен по нынешним временам. В прыжковых прогнозах мне не хотелось бы забегать слишком далеко. Стремления во чтобы то ни стало показать как можно больше четверных у меня нет, хотя одно время мы со Светланой Владимировной Соколовской пытались с переменным успехом это делать. Видимо, в определённом возрасте начинаешь понимать, что нет большого смысла в том, чтобы гнаться за количеством. Гораздо интереснее кататься, когда всё сбалансировано», — приводит слова Самарина RT.

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