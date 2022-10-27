Татьяна Тарасова отреагировала на призыв главы МОК обнародовать данные по делу Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовать данные по допинг-делу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой.

«Камила просила, чтобы весь процесс проходил потише. А они сначала одно сделали, потом другое.

Я не понимаю действий МОК и ВАДА в целом. Сначала что-то запрещают, затем разрешают. Без понятия, как всё это работает», — приводит слова Тарасовой Sport24.

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