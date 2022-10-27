«Как же нравится этот образ». Алина Загитова показала фотографии с «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии со съёмок телепроекта «Ледниковый период». Загитова является одной из ведущих шоу.

«Как же мне нравится этот образ. Кстати, как вам новый сезон «Ледникового периода»? Уже выбрали любимую пару?» — подписала она снимки.

Фото: из личного архива алины загитовой

Фото: из личного архива алины загитовой

«Алина, этот образ просто бомбический! А любимая пара у меня, как обычно, Загитова/Ягудин», — написала одна из подписчиц в комментариях.

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