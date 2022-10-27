Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бархатный сезон. Юниоры: День 2
Начало прямой трансляции
13:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Как же нравится этот образ». Алина Загитова показала фотографии с «Ледникового периода»

«Как же нравится этот образ». Алина Загитова показала фотографии с «Ледникового периода»
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии со съёмок телепроекта «Ледниковый период». Загитова является одной из ведущих шоу.

«Как же мне нравится этот образ. Кстати, как вам новый сезон «Ледникового периода»? Уже выбрали любимую пару?» — подписала она снимки.

Фото: из личного архива алины загитовой

Фото: из личного архива алины загитовой

«Алина, этот образ просто бомбический! А любимая пара у меня, как обычно, Загитова/Ягудин», — написала одна из подписчиц в комментариях.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

У Щербаковой самая длинная фраза в «Ледниковом периоде». А сколько слов сказала Загитова? У Щербаковой самая длинная фраза в «Ледниковом периоде». А сколько слов сказала Загитова?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022