Спортивный юрист объяснила слова главы ВАДА о возможном иске в CAS по допинг-делу Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала слова президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки. Ранее Банька заявил, что организация обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если в допинг-дело олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой не будет внесена ясность.

«Если антидопинговая организация очень долго не принимает решения, то ВАДА имеет право предупредить её, что та затягивает вынесение вердикта, и определить точные сроки, чтобы всё завершить. Если же за предоставленное время антидопинговая организация всё равно не вынесет решения, то ВАДА будет расценивать это как оправдание спортсмена. И у Всемирного антидопингового агентства появляется право подать апелляцию в CAS. Такая возможность прописана во Всемирном антидопинговом кодексе и Общероссийских антидопинговых правилах.

В России решение выносит дисциплинарный антидопинговый комитет, который действительно независим от РУСАДА. Но что касается процессуальных сроков, то РУСАДА, являющееся одной из сторон, имеет право настаивать на ускоренном рассмотрении дела. Это официальное право национального антидопингового агентства», — цитирует Анцелиович ТАСС.

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