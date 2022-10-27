Евгению Семененко вручили значок мастера спорта международного класса

В Комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга состоялась церемония вручения наград Министерства спорта, а также значков и удостоверений мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.

Лучший российский одиночник в личном турнире Олимпийских игр – 2022 по фигурному катанию Евгений Семененко официально стал мастером спорта международного класса, а танцевальный дуэт Екатерина Миронова/Евгений Устенко – мастерами спорта.

Фото: Из личного архива Елены Соколовой

Семененко, тренирующийся в группе Алексея Мишина, стал известен в сезоне-2020/2021, когда, выиграв финал Кубка России, вместе с Михаилом Колядой отправился на чемпионат мира и успешным выступлением помог России получить право на третьего представителя на Игры в Пекине.

Миронова и Устенко, занимающиеся под руководством Елены Соколовой, также выигрывали Кубок России. На чемпионате страны их лучший результат – восьмое место.

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