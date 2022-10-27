Гран-при по фигурному катанию, сезон-2022/2023: расписание 2-го этапа, список участников

С 28 по 30 октября в Миссисоге (Канада) пройдёт второй этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023. Предлагаем вашему вниманию расписание второго этапа и список участников.

28 октября, пятница

21:00 мск. Женщины, короткая программа

22:50. Танцы на льду, ритм-танец

29 октября, суббота

1:45. Пары, короткая программа

3:10. Мужчины, короткая программа

20:15. Женщины, произвольная программа

22:25. Танцы на льду, произвольный танец

30 октября, воскресенье

1:00. Пары, произвольная программа

2:36. Мужчины, произвольная программа

Список участников



Мужчины: Стивен Гоголев (Канада), Киган Мессинг (Канада), Конрад Орзел (Канада), Александр Селевко (Эстония), Маттео Риццо (Италия), Као Миура (Япония), Сёма Уно (Япония), Денис Васильев (Латвия), Лукас Бричги (Швейцария), Джимми Ма (США), Камден Пулкинен (США).

Женщины: Габриэль Дэйлман (Канада), Мадлен Скизас (Канада), Элишка Бржезинова (Чехия), Нина Петрыкина (Эстония), Рика Кихира (Япония), Ринка Ватанабэ (Япония), Юхана Ёкои (Япония), Ю Ен (Южная Корея), Линдсай ван Зюндерт (Нидерланды), Старр Эндрюс (США), Линдси Торнгрен (США), Кейт Ванг (США).

Спортивные пары: Келли Энн Лорин/Лукас Этье (Канада), Брук Макинтош/Бенджамин Мимар (Канада), Елизавета Жукова/Мартин Бидарж (Чехия), Алиса Ефимова/Рубен Бломмарт (Германия), Сара Конти/Никколо Макии (Италия), Рику Миура/Рюити Кихара (Япония), Эмили Чан/Спенсер Акира Хау (США), Валентина Плазас/Максимилиано Фернандес (США).

Танцевальные дуэты: Холли Харрис/Джейсон Чан (Австралия), Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада), Маржори Лажуа/Закари Лага (Канада), Мика Макита/Тайлер Гунара (Канада), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Мария Носовицкая/Михаил Носовицкий (Израиль), Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония), Эмили Братти/Иэн Сомервилль (США), Молли Чесанек/Егор Егоров (США), Кэролайн Грин/Майкл Парсонс (США).

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