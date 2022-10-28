Алёна Косторная назвала двух фигуристок, которые являются её кумирами

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, кто из фигуристок является её кумиром. Она назвала Каролину Костнер и Алёну Савченко. Костнер — чемпионка мира 2012 года в женском одиночном катании, бронзовый призёр Олимпиады-2014 в Сочи. Савченко — олимпийская чемпионка 2018 года в парном катании, шестикратная чемпионка мира.

«Мои кумиры — Каролина Костнер и Алёна Савченко. Два человека, которых я безумно обожаю, часто пересматриваю их программы и вдохновляюсь ими», — приводит слова Косторной WMJ.ru.

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