Фёдор Климов: необходимо, чтобы в парном катании появлялись элементы ультра-си

Олимпийский чемпион в команде, серебряный призёр Игр-2014, а ныне тренер Фёдор Климов рассказал, как, работая в техническом комитете ISU, ратовал за появление элементов ультра-си в парном катании.

«Считаю, нам необходим толчок к развитию, чтобы и у нас появлялись элементы ультра-си. Однако мы попали в замкнутый круг, так как убавили стоимость этих элементов. По сути, это было сделано, чтобы фигуристы меньше рисковали. В какой-то момент из-за множества травм при выполнении элементов было решено, что это опасно и не нужно подталкивать спортсменов к их исполнению.

Я выступал за то, чтобы в нашем виде пришло время перемен — нужно хотя бы не сильно, но увеличить стоимость элементов, чтобы спортсмены видели смысл в изучении чего-то более сложного. Но это всё равно риск, получается. И нужно прийти хотя бы к тому, чтобы фигуристы смогли исполнять ультра-си, не так сильно рискуя.

Мне ответили: «Когда будут так выполнять, тогда и увеличим стоимость». То есть сперва должен случиться такой прецедент. Смогут поднять цену ультра-си в парном катании, когда появится дуэт, который исполняет сложные элементы, но это не выглядит в то же время страшно и травмоопасно. Получается тупик. Никто не учит, потому что это дёшево. Нет смысла, если ты с ошибкой получаешь меньше баллов, чем за тройной.

Однако слышал из прессы, что в группе Тамары Николаевны Москвиной работают над четверными элементами. Они идут в этом направлении, и это очень здорово, на мой взгляд. Надеюсь, это впоследствии даст толчок к развитию», — приводит слова Климова «Матч ТВ».

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