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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, короткая программа
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Александра Трусова представила новое платье для короткой программы на тренировке в Сочи

Александра Трусова представила новое платье для короткой программы на тренировке в Сочи
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании россиянка Александра Трусова представила обновлённое платье для новой короткой программы. Это произошло на тренировке в рамках второго этапа серии Гран-при России, который стартует сегодня, 29 октября, в Сочи.

Новая КП Трусовой поставлена под песню французской певицы Indila — Ainsi bas la vida. В технической заявке короткой программы фигуристки значатся двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Напомним, ранее Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской. Хореограф Никита Михайлов в интервью «Чемпионату» сообщил, что поставил для Трусовой две новые программы.

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