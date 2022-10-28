От победы Трусовой Тутберидзе только в плюсе. А вот Соколовской припомнят «багаж Этери»

Когда фигуристки уходят от Этери Тутберидзе, так или иначе встаёт вопрос о том, к чему это их приведёт. В большинстве случаев вердикт для спортсменок неутешительный: их карьера идёт по наклонной, лишь подтверждая теорию, что готовить одиночниц топ-уровня может только наставница «Хрустального». Разрушить подобное утверждение под силу, наверное, только Александре Трусовой. Правда, в первый свой уход к Евгению Плющенко доказать это она не сумела.

Вторая возможность сделать это представится фигуристке уже в эти выходные на этапе Гран-при России в Сочи. Саша выйдет на соревновательный лёд уже под руководством Светланы Соколовской и продемонстрирует результат их совместной работы.

Ирония всей ситуации в том, что любой исход — победа или поражение фигуристки — сыграет на руку Тутберидзе.

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Проиграет Трусова или выиграет — Тутберидзе в плюсе

Этап российской серии Гран-при в Сочи обещает зрителям немало интриг. Первый старт Александры Трусовой после перехода к Светлане Соколовской станет одной из них. Решение фигуристки покинуть группу Этери Тутберидзе озадачило многих — и не потому, что поводов для этого трансфера не было. Загвоздка заключается во времени, которое выбрала Русская ракета, чтобы кардинально изменить вектор своей карьеры. Если в первый раз, уходя из «Хрустального» в «Ангелов Плющенко», Саша сделала это в межсезонье, то теперь она отважилась на решительный шаг после того, как начала сезон на контрольных прокатах сборной России.

Не самый красивый поступок спортсменки, а ведь Тутберидзе жёстко высказывалась в адрес ушедших воспитанниц и за меньшее. В этот раз Этери Георгиевна промолчала, тем не менее ощущение будущего антагонизма между лучшим тренером мира и её бывшей ученицей лишь нарастает. Следующая их встреча произойдёт уже на соревновательном льду, и тогда все будут следить за тем, сможет ли Трусова показать столь же высокие результаты, как при Тутберидзе.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

В случае проигрыша (а это возможно, поскольку у фигуристки были травмы) Саше тут же напомнят, что спонтанный переход в ЦСКА был авантюрой, авторитет же Этери Георгиевны как единственного тренера, способного готовить одиночниц топ-уровня, возрастёт. Если же Трусова возьмёт золото, то Тутберидзе… лишь выиграет от этого, поскольку победа зачтётся «Хрустальному» и её группе. По документам фигуристка ещё числится у Этери Георгиевны и представляет её тренерский штаб на соревнованиях, как раз из-за того, что совершила трансфер позднее назначенного срока.

Формально, все заслуги будут причислены Тутберидзе, хотя за подготовку Трусовой будет целиком и полностью отвечать Соколовская. И ведь нет никакой уверенности в том, что затем кто-нибудь не скажет, что первая строчка турнирной таблицы досталась спортсменке благодаря «багажу Тутберидзе», особенно если брать в расчёт короткий срок сотрудничества Саши и Светланы Владимировны.

Петросян — страховка Тутберидзе, Самоделкина — Соколовской

Поспорить с Трусовой за первое место способны только две фигуристки. По иронии судьбы, они из групп бывшей и нынешней наставниц Саши. Аделия Петросян, владеющая тремя четверными — риттбергером, сальховом и тулупом, станет отличной страховкой для Тутберидзе. Спортсменка может удивить и обойти Королеву квадов, если та будет вынуждена снизить нагрузку из-за болей в спине.

Поддержать Трусову и сохранить превосходство Соколовской попробует Софья Самоделкина. Эта уникальная фигуристка выучила почти все четверные и тройной аксель ещё у Сергея Давыдова. На старте сезона Софа не справилась с ультра-си в произвольной программе, но месяца на восстановление должно было хватить, так что списывать её со счетов не стоит.

Премьера новой программы Кондратюка от Авербуха

В мужском разряде теоретически за призовую тройку могут побороться Алексей Ерохов и Артём Ковалёв, но основное внимание будет приковано к Марку Кондратюку и Петру Гуменнику. Ждать от последнего невероятной сложности в программах не приходится, поскольку фигурист совсем недавно переболел ковидом. В каком состоянии подойдёт спортсмен к данному турниру, остаётся загадкой.



Хотя обойти Кондратюка Гумменник вполне может, учитывая последнее выступление ученика Светланы Соколовской на контрольных прокатах. Марк «развалил» произвольную программу, но только потому, что пошёл на суперусиление: пять четверных — лутц, флип, два сальхова (один в каскаде) и тулуп — и тройной аксель. Исполнить всё задуманное с первой попытки не удалось. Кроме того, что накатать такой контент невероятно сложно к началу сезона, фигуристу наверняка помешала болезнь. Тренер Кондратюка отметила, что тот слёг с температурой 38,6 сразу после окончания старта в Москве.

Марк Кондратюк на контрольных прокатах Фото: РИА Новости

Также сбить настрой Марка могла и неудачная постановка. Произвольная программа под саундтрек из мюзикла «Broken Wings» больше не увидит свет — вместо неё зрителей ждёт премьера от Ильи Авербуха. В этом году хореограф уже поработал с тремя топ-одиночниками, и результат был впечатляющий: история о «чудо-руке» Андрея Мозалёва, «Танго в сумасшедшем доме» Михаила Коляды и кей-поп Евгения Семененко — это сплошные попадания в «десятку». Хочется надеяться, что и постановка для Кондратюка станет новым шедевром и поможет фигуристу качественно исполнять технические и хореографические элементы.

В танцах на льду и в спортивных парах не будет конкуренции

Что же касается танцев на льду и спортивных пар, то в этих дисциплинах жёсткой конкуренции не будет. Всё решит опыт участников. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский легко возьмут золото, даже если будут не в самых лучших кондициях. Меж тем фигуристы настроены серьёзно впечатлить публику мощной постановкой «Анна Каренина». Будет интересно!

Танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, скорее всего, не дадут обойти себя Ирине Хаврониной и Дарио Чиризано. Последние только-только перешли на взрослый уровень и ещё не имеют достаточного авторитета у судей, хотя их потенциал огромен. Со временем ребята, бесспорно, станут одним из ведущих дуэтов страны.