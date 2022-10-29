Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 2: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Худайбердиева и Базин рассказали, как мотивируют себя соревноваться в современных реалиях

Худайбердиева и Базин рассказали, как мотивируют себя соревноваться в современных реалиях
Комментарии

Фигуристы российского танцевального дуэта Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ответили, как мотивируют себя соревноваться в современных реалиях.

«Хотим быть лучшей парой, хотим быть классными, хотим чувствовать себя круто. Хотим выходить на лёд, наслаждаться, чтобы все люди говорили, что мы самые классные. Мы любим фигурное катание, и было бы странно, если бы все спортсмены катались только ради каких-то турниров. Мы любим фигурное катание изначально, занимаемся всю жизнь этим — это наше дело. Мы получаем удовольствие», – передаёт слова Худайбердиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Фигурное катание — это отдельный мир, отдельная жизнь, которую хочется вести как можно дольше. Если уж Лиза ещё молодая, я уже относительно много лет катаюсь, поэтому хочется начать наслаждаться наконец. Вот я начинаю. Главное, чтобы всё получалось и были силы», — добавил Базин.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Трусова сорвала каскад на Гран-при в Сочи. И уже поигрывает ученице Тутберидзе LIVE Трусова сорвала каскад на Гран-при в Сочи. И уже поигрывает ученице Тутберидзе LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022