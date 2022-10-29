Худайбердиева и Базин рассказали, как мотивируют себя соревноваться в современных реалиях

Фигуристы российского танцевального дуэта Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ответили, как мотивируют себя соревноваться в современных реалиях.
«Хотим быть лучшей парой, хотим быть классными, хотим чувствовать себя круто. Хотим выходить на лёд, наслаждаться, чтобы все люди говорили, что мы самые классные. Мы любим фигурное катание, и было бы странно, если бы все спортсмены катались только ради каких-то турниров. Мы любим фигурное катание изначально, занимаемся всю жизнь этим — это наше дело. Мы получаем удовольствие», – передаёт слова Худайбердиевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Фигурное катание — это отдельный мир, отдельная жизнь, которую хочется вести как можно дольше. Если уж Лиза ещё молодая, я уже относительно много лет катаюсь, поэтому хочется начать наслаждаться наконец. Вот я начинаю. Главное, чтобы всё получалось и были силы», — добавил Базин.
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