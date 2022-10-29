Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 2: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Сочи, Трусова — 2-я

Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Сочи, Трусова — 2-я
Комментарии

В Сочи фигуристки представили короткие программы в рамках второго этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Лучший результат среди девушек продемонстрировала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, второе место заняла серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) Александра Трусова, тройку призёров замкнула представительница Свердловской области Вероника Яметова.

Фигурное катание. 2-й этап Гран-при России. Сочи. Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян – 78,92 балла
2. Александра Трусова – 70,20
3. Вероника Яметова – 68,03
4. София Захарова – 67,55
5. Софья Самоделкина – 63,66.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Трусова сорвала каскад на Гран-при в Сочи. И уже поигрывает ученице Тутберидзе LIVE Трусова сорвала каскад на Гран-при в Сочи. И уже поигрывает ученице Тутберидзе LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022