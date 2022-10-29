Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Сочи, Трусова — 2-я

В Сочи фигуристки представили короткие программы в рамках второго этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Лучший результат среди девушек продемонстрировала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, второе место заняла серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) Александра Трусова, тройку призёров замкнула представительница Свердловской области Вероника Яметова.

Фигурное катание. 2-й этап Гран-при России. Сочи. Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян – 78,92 балла

2. Александра Трусова – 70,20

3. Вероника Яметова – 68,03

4. София Захарова – 67,55

5. Софья Самоделкина – 63,66.

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