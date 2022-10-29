Дмитрий Козловский: деньги важны, и федерация старается делать всё, чтобы у нас они были

Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, ответил на вопрос о важности призовых за победу на этапе Гран-при России.
Ученики Тамары Москвиной уверенно лидируют после короткой программы, получив за свой прокат 83,17 балла.
«Максим Траньков задавал вопрос — спросил, на что потратить призовые. Это какой-то новый формат у Первого канала. Отвечу точно так же — огласите весь бюджет.
500 тысяч за первое место? Вы знаете, сейчас я могу сказать, что мы прекрасно исходим из той ситуации, которая сложилась. И мы видим, что люди стараются и делают очень многое, обеспечивают по максимуму. Мы не можем этого не оценивать. Конечно, деньги важны, и федерация старается делать всё, чтобы у нас эти деньги были.
Сторонник я копить или тратить? Зависит от бюджета (смеётся).
Отвечая на ваш вопрос по поводу собранности и подготовки к международным турнирам, которые так или иначе ждём, Могу сказать, что федерация выполняет ту работу, которую она должна выполнять, она поддерживает то соревновательное состояние в том календарном формате, который есть и на международной основе. Сейчас эта серия Гран-при, этот турнир необходим, чтобы спортсмены оставались в системе, которая выработана годами. А конкуренция в России и без того высокая», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 29 октября 2022
-
17:57
-
17:46
-
17:36
-
17:19
-
16:23
-
16:14
-
16:04
-
16:01
-
15:56
-
15:27
-
14:54
-
14:47
-
14:15
-
14:13
-
13:51
-
13:30
-
13:13
-
10:19
-
04:57
-
03:00
-
00:44
-
00:32
-
00:18
- 28 октября 2022
-
22:58
-
22:20
-
21:54
-
21:07
-
20:05
-
19:23
-
19:10
-
18:39
-
17:53
-
17:26
-
15:39
-
13:01