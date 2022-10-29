Дмитрий Козловский: деньги важны, и федерация старается делать всё, чтобы у нас они были

Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, ответил на вопрос о важности призовых за победу на этапе Гран-при России.

Ученики Тамары Москвиной уверенно лидируют после короткой программы, получив за свой прокат 83,17 балла.

«Максим Траньков задавал вопрос — спросил, на что потратить призовые. Это какой-то новый формат у Первого канала. Отвечу точно так же — огласите весь бюджет.



500 тысяч за первое место? Вы знаете, сейчас я могу сказать, что мы прекрасно исходим из той ситуации, которая сложилась. И мы видим, что люди стараются и делают очень многое, обеспечивают по максимуму. Мы не можем этого не оценивать. Конечно, деньги важны, и федерация старается делать всё, чтобы у нас эти деньги были.



Сторонник я копить или тратить? Зависит от бюджета (смеётся).

Отвечая на ваш вопрос по поводу собранности и подготовки к международным турнирам, которые так или иначе ждём, Могу сказать, что федерация выполняет ту работу, которую она должна выполнять, она поддерживает то соревновательное состояние в том календарном формате, который есть и на международной основе. Сейчас эта серия Гран-при, этот турнир необходим, чтобы спортсмены оставались в системе, которая выработана годами. А конкуренция в России и без того высокая», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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