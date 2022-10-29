Марк Кондратюк: есть довольно много аспектов, где нужно работать

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал победный прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Сочи.
Ученик Светланы Соколовской чисто исполнил четверной лутц, каскад четверной сальхов – двойной тулуп и тройной аксель. Судьи оценили его выступление суммой 104,51 балла.
«Прокат был довольно хорошим, но есть довольно много аспектов, где нужно работать. Самый очевидный — это каскад. Конечно, он должен был быть 4-3. Но в целях спасения элемента было решено сократить количество оборотов. Конечно, там и вращения — они были довольно неплохими, но всегда есть, что улучшать, и качество дорожки в целом, какие-то шаги ещё. За месяц с прокатов я довольно много работал над программой.
Поменялся костюм? В этом костюме я выступал с этой программой на шоу, на данном катке, наверное, раз 15, я сбился со счёта. Перед прокатом было решено сделать что-то другое, у меня два костюма — захотелось в этом выступить», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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