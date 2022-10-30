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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
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17:30 Мск
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Марк Кондратюк и Пётр Гуменник заявили четыре квада в ПП на 2-м этапе Гран-при России

Марк Кондратюк и Пётр Гуменник заявили четыре квада в ПП на 2-м этапе Гран-при России
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Стало известно, какой контент фигуристы заявили на произвольные программы в рамках второго этапа серии Гран-при России, который проходит в Сочи.

Лидер соревнований – олимпийский чемпион 2022 года в командном турнире, чемпион Европы и России фигурист Марк Кондратюк среди прочего планирует исполнить четыре четверных прыжка: четверной лутц, четверной тулуп, четверной сальхов – тройной тулуп, четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов.

Также четыре квада в свою программу заявил Пётр Гуменник: четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов – тройной тулуп, четверной сальхов.

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