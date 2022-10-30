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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
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17:30 Мск
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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали победу на 2-м этапе Гран-при России

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали победу на 2-м этапе Гран-при России
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Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали победу на 2-м этапе серии Гран-при России в Сочи.

«Спасибо всем за поддержку, за такую классную организацию турнира, за то, что у нас есть соревнования в такое время. Спасибо огромное федерации. Мы хотим кататься дальше, и мы благодарны, что у нас есть такие возможности. Очень много катаемся, стараемся.

Впечатления от проката? Было бы прямо отлично, если бы не досадная ошибка. Мы проехали лучше, чем на тренировке в целом, но это, опять же, только начало сезона, первый наш старт. Это всё от желания показать себя с лучшей стороны», — передаёт слова Базина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Французы задали тренд на вог? Нам ставила последнюю часть танца Ева Уварова — популярная танцовщица, очень крутая девушка, наш друг. Спасибо ей большое. Часть с элементами вога — это полностью её постановка. Нет, это никак не связано с программой французской пары, также была программа у английской пары с хореографией вог. Я думаю, это не очень уместно относиться как к тому, что они задают тренды, просто это популярный стиль в хореографии. Плюс музыка располагала, было вдохновение. Нет, не могу сказать, что это потому, что кто-то задал тренды», — сказала Худайбердиева.

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