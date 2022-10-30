Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ответили, следят ли за этапами Гран-при ISU, от которых отстранены в связи с ситуацией на Украине.
«Смотрели ли этапы Гран-при ISU? Честно, последний нет. Я посмотрел летом какие-то турниры, мне было интересно, как катаются танцоры. Что-то понравилось, но внимание я сильно туда не направлял, потому что мне очень нравилось, что мы делаем. Хотелось своё улучшать, впервые мне не хотелось смотреть на других», — передаёт слова Базина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Я, если честно, не смотрела. Смотрела только ритм-танец Чок/Бэйтс, потому что мне Егор прислал. Мне как-то просто не попадалось на глаза. Было очень много своей работы, и мы очень следим сами за собой и развиваемся сами для себя, много-много работаем. Я не смотрела, но, думаю, обязательно посмотрю», — добавила Худайбердиева.
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