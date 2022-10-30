Жулин назвал Петросян новой звездой после победы на втором этапе Гран-при России

Бывший российский фигурист, а ныне тренер Александр Жулин прокомментировал результаты женских соревнований на этапе Гран-при России в Сочи. Победу одержала 15-летняя Аделия Петросян, второй стала Софья Самоделкина, а тройку лучших замкнула Александра Трусова.



«Петросян — новая звезда. Правда, ещё не видел её выступления», – сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России. Сочи. Женщины. Итоги



1. Аделия Петросян – 239,31 балла.

2. Софья Самоделкина – 218,73.

3. Александра Трусова – 208,55.

4. Вероника Яметова – 204,96.

5. София Захарова – 200,71.

6. Виктория Федянина – 180,13.



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