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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
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17:30 Мск
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Жулин назвал Петросян новой звездой после победы на втором этапе Гран-при России

Жулин назвал Петросян новой звездой после победы на втором этапе Гран-при России
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Бывший российский фигурист, а ныне тренер Александр Жулин прокомментировал результаты женских соревнований на этапе Гран-при России в Сочи. Победу одержала 15-летняя Аделия Петросян, второй стала Софья Самоделкина, а тройку лучших замкнула Александра Трусова.

«Петросян — новая звезда. Правда, ещё не видел её выступления», – сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России. Сочи. Женщины. Итоги

1. Аделия Петросян – 239,31 балла.
2. Софья Самоделкина – 218,73.
3. Александра Трусова – 208,55.
4. Вероника Яметова – 204,96.
5. София Захарова – 200,71.
6. Виктория Федянина – 180,13.

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