Фигуристка Аделия Петросян выиграла второй этап Гран-при России, Трусова стала третьей

В Сочи завершились соревнования женщин в рамках второго этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Их победительницей стала 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Самоделкина, после короткой программы занимавшая пятое место. Тройку призёров замкнула серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России. Сочи. Женщины. Итоги

1. Аделия Петросян – 239,31 балла.

2. Софья Самоделкина – 218,73.

3. Александра Трусова – 208,55.

4. Вероника Яметова – 204,96.

5. София Захарова – 200,71.

6. Виктория Федянина – 180,13.

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