Авербух: Трусова — талантливейшая. Ей под силу вернуть свой уровень, как и Валиевой

Известный российский хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением о дальнейших перспективах Александры Трусовой. Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Трусова показала третий результат на этапе Гран-при в Сочи.
«Что касается Трусовой, то Саша абсолютно талантливейшая. Ей под силу вернуть свой уровень, как и Камиле Валиевой. Думаю, что девушки пройдут такое непростое время и будут показывать красивые выступления», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Фигурное катание. Второй этап Гран-при России. Сочи. Женщины. Итоги
1. Аделия Петросян – 239,31 балла.
2. Софья Самоделкина – 218,73.
3. Александра Трусова – 208,55.
4. Вероника Яметова – 204,96.
5. София Захарова – 200,71.
6. Виктория Федянина – 180,13.
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