Авербух: Трусова — талантливейшая. Ей под силу вернуть свой уровень, как и Валиевой

Известный российский хореограф и продюсер Илья Авербух поделился мнением о дальнейших перспективах Александры Трусовой. Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Трусова показала третий результат на этапе Гран-при в Сочи.



«Что касается Трусовой, то Саша абсолютно талантливейшая. Ей под силу вернуть свой уровень, как и Камиле Валиевой. Думаю, что девушки пройдут такое непростое время и будут показывать красивые выступления», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России. Сочи. Женщины. Итоги



1. Аделия Петросян – 239,31 балла.

2. Софья Самоделкина – 218,73.

3. Александра Трусова – 208,55.

4. Вероника Яметова – 204,96.

5. София Захарова – 200,71.

6. Виктория Федянина – 180,13.



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