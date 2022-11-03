Евгений Плющенко: в моей практике это впервые — выводить учеников в день рождения

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что впервые в качестве тренера выводил учеников на соревнования в свой день рождения.

3 ноября Плющенко исполнилось 40 лет. Тренер отмечает день рождения в Казани, где его ученики выступают на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. Софья Титова уже преподнесла подарок Плющенко, исполнив тройной аксель и захватив лидерство в турнире после короткой программы.

«В моей практике это впервые — выводить учеников в день рождения. Сегодня телефон не умолкает, люди звонят, с которыми я по 10 лет не общался. Приятно. Настроение хорошее, настроение рабочее. Отмечать день рождения пока не буду. У меня 6 ноября в Питере шоу, потом возвращаюсь на московский этап, с Вероникой (Жилиной) доработать. 12-го у меня шоу, потом подготовка сказки «Снегурочка», этапы в Самаре, в Перми. В разъездах, в работе. Нормально, я считаю, надо двигаться. Я буду отмечать, просто немножко позже. По-скромному, потихонечку.

Подарков было много, самого разного плана. Главный подарок мне сделали все ученики нашей школы, они опубликовали его в соцсетях. И сегодняшнее выступление Софы с каскадом тройной аксель — тройной тулуп стало подарком. Это показывает, что мы идём в правильном направлении. Для неё это уже рядовой прыжок, она на тренировке может сделать их 12, 15 штук подряд. Мы её довели до этого уровня. Никаких проблем с тройным акселем не вижу», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

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