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«Особенный кайф». Виктория Синицина выложила яркое фото со свадьбы с Никитой Кацалаповым

«Особенный кайф». Виктория Синицина выложила яркое фото со свадьбы с Никитой Кацалаповым
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Она показала фотографию со свадьбы с двукратным олимпийским чемпионом в командных соревнованиях Никитой Кацалаповым, который также является её партнёром.

«Нравятся кадры, в которых успели поймать живые эмоции. Особенный кайф, если ещё и получилось красиво», — подписала снимок Синицина.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Виктории Синициной.

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