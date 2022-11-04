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Идель-2022. Юниоры: День 3
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Ирина Роднина: если бы не CAS, Валиеву вообще не допустили бы до прокатов на Олимпиаде

Ирина Роднина: если бы не CAS, Валиеву вообще не допустили бы до прокатов на Олимпиаде
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на законопроект, поданный депутатом Романом Терюшковым и сенатором Эдуардом Исаковым. В законопроекте говорится об отмене признания решений Спортивного арбитражного суда (CAS) российскими спортивными федерациями.

«Если бы не CAS, Валиеву бы вообще не допустили до прокатов на Олимпиаде. CAS неоднократно защищал наших спортсменов, когда на них нападали.

Глупо сомневаться в объективности Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Их решения всегда были взвешенными», — цитирует Роднину Sport24.

Напомним, по ходу Олимпиады-2022 стало известно, что допинг-проба Камилы Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, где она стала четвёртой. До этого Валиева завоевала золото в командном турнире.

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