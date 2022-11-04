Плющенко: придерживаюсь той же системы, в которой работал с Мишиным

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко рассказал, что в работе придерживается системы, по которой тренировал его Алексей Мишин.

На третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Казани Софья Титова одержала победу, а Никита Сарновский занял второе место. Ещё одна фигуристка из группы Плющенко Вероника Жилина стала чемпионкой второго этапа в Сочи.

«Я всех своих спортсменов ругаю. Приходится где-то подтолкнуть, где-то прикрикнуть. Но я никого не бью и не оскорбляю. И они не обижаются, потому что знают, что это надо. Мой тренер Алексей Николаевич Мишин никогда не повышал голос, всё было тактично и грамотно. Я придерживаюсь той же системы, в которой проработал более 20 лет с Алексеем Николаевичем.

Я со всеми занимаюсь, но, естественно, есть топы, которым ты уделяешь больше времени. Это логично и нормально. Такая же методика была и у Мишина. Когда он меня взял, у него были Урманов, Ягудин, Татауров, Новосельцев. Он больше занимался с ними. Он мне задание давал, может, за тренировку раз-два что-то подсказывал. А потом, понятно, все были забыты, потому что я заслужил внимание тренера.

В моих группах есть разного уровня спортсменки. Есть те, кто в 10 лет вот-вот будет делать четверные тулупы или аксели три с половиной оборота. Понятно, что с ними нужно работать, потому что они будущее российского фигурного катания. И я уделяю внимание всем», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».