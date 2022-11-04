Скобрев: не стал бы говорить, что Плющенко был «низкий» как тренер. Он сам по себе глыба

Призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту, тренер академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев, комментируя победу Софьи Титовой на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани, высказался о тренерском мастерстве Евгения Плющенко.
«Хочу поздравить Софу и всю команду Евгения Викторовича – все большие молодцы. Я уже три месяца в «Ангелах Плющенко» и могу сказать, что все ребята из академии делают максимум для того, чтобы добиться результата. Это не только Софа, но и все, кто рядом с ней. Наша задача мотивировать ребят. Находить всё необходимое, чтобы они становились лучше. На мой взгляд, у Плющенко созданы все условия для того, чтобы эти мотивационные моменты из них доставать.
Вырос ли Плющенко как тренер? Я бы не стал говорить, что Евгений был «низкий» как тренер. Он сам по себе глыба в фигурном катании. Но касательно тренерской деятельности, моё мнение, что каждый день вне зависимости от побед своих учеников тренер должен учиться. Чем больше будет этих уроков – и побед, и поражений – тем тренер будет опытнее, мудрее, умнее и добиваться результатов, которые перед ним ставят собственные спортсмены и болельщики», – приводит слова Скобрева Metaratings.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 4 ноября 2022
-
21:13
-
20:59
-
20:36
-
19:25
-
19:08
-
18:55
-
18:37
-
18:23
-
17:31
-
17:13
-
16:40
-
16:12
-
15:42
-
14:34
-
14:18
-
14:02
-
13:01
-
10:01
-
09:00
-
07:34
- 3 ноября 2022
-
22:45
-
22:25
-
21:41
-
20:49
-
20:17
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:51
-
16:42
-
16:30
-
16:00
-
15:57
-
15:30
-
15:26