Артемьева и Брюханов: когда поддерживает зал, всё идёт как по накатанной

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов прокомментировали выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.
Перед произвольной программой Артемьева и Брюханов занимают третье место, отставая от лидеров на 2,29 балла.
Брюханов: В целом мы довольны прокатом короткой программы. Ещё не видели протоколы, чтобы оценить глобально. Зрители поддерживали.
Артемьева: Поддержка отличная, катать было достаточно легко. Когда хорошо поддерживает зал, всё идёт как по накатанной. Родные стены помогают. Поддерживает ли кто-то из близких? Мама и старший брат.
Брюханов: Здесь неслабая школа фигурного катания, так что вполне ожидаемо, что так много спортсменов из Казани добиваются результатов. После Сочи потренировались на домашнем льду. Как нам выступать на двух этапах подряд? В плане физической подготовки не тяжело, а в плане эмоционального состояния — немножко тяжеловато. Хотелось бы перерыв чуть-чуть побольше между соревнованиями. Дальше Самара, Пермь.
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