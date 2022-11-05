Андрей Мозалёв прокомментировал прокат короткой программы на Гран-при России

Фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани.

За свой прокат Мозалёв получил 98,21 балла и занимает промежуточное первое место.

«Что скажу по поводу проката? С тулупа немножко выезд не очень сделал, а так, в принципе, было отлично. На тулупе поторопился немножко, надо было спокойнее начать делать. Из-за того что поторопился, в тройку сделал.

Как волнение? Не скажу, что было прям волнительно. Здесь стены уже вроде знакомые, я бы даже сказал, домашние. Не было ощущения, что я на выездных соревнованиях.



Доволен ли баллами? В принципе, да. Я сделал второй четверной в тройку, так что, в принципе, доволен.



Стал ли чаще выбираться на «Зенит»? Да, с помощью Александра Галлямова. Я пытаюсь разнообразить свою жизнь, чтоб не только каток – дом – каток. С помощью Галлямова это получается», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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