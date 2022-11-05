Олимпийская чемпионка в танцах на льду российская фигуристка Татьяна Навка оценила нового партнёра Евгении Медведевой в «Ледником периоде».

Блогер Даня Милохин покинул проект после записи четырёх выпусков. Медведевой неделю искали нового партнёра, им стал победитель прошлого сезона актёр Фёдор Федотов.

«Думаю, будет прекрасная пара. Федотов — шикарный катальщик, да и уверенно стоит на коньках. Он талантливый и актёрский. Всё, что ни делается, — к лучшему! Мне кажется, так будет даже интереснее.



В прошлом году Женя с Даней (Милохиным. — Прим. «Чемпионата») много чего нам показали. Но я сторонник, чтобы пары менялись. В этом году почти все пары изменится — почти нет повторов, кроме двух. Как мне кажется, намного интереснее, когда появляются новые люди.



Шансы на победу? Всё может быть (смеётся). Честно говоря, не знаю, как будут распределять очки, считать оценки. Они же пропустят один или несколько выпусков», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.