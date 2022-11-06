Камила Валиева стала чемпионкой этапа Гран-при России в Казани, Яметова — 2-я

В Москве завершились соревнования фигуристок в рамках третьего этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Чемпионкой турнира стала Камила Валиева, в сумме набравшая 241,72 балла.
Отметим, что в произвольной программе Валиева стала единственной фигуристкой, которая заявила элемент ультра-си (четверной тулуп), однако исполнить его Камиле не удалось.
Фигурное катание. Третий этап Гран-при России. Казань. Женское одиночное катание. Итоги
1. Камила Валиева – 241,72 балла
2. Вероника Яметова – 210,34
3. Ксения Синицына – 207,55.
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