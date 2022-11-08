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Никита Кацалапов показал стильные фотографии со свадьбы с Викторией Синициной

Никита Кацалапов показал стильные фотографии со свадьбы с Викторией Синициной
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Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов российский спортсмен Никита Кацалапов опубликовал свежую запись в своём телеграм-канале. Кацалапов показал фотографии со свадьбы с чемпионкой зимних Олимпийских игр 2022 года в том же виде Викторией Синициной, которая также является его партнёршей. Они поженились в октябре.

Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Никиты Кацалапова.

Ранее Виктория Синицина выложила яркую фотографию со свадьбы с Никитой Кацалаповым.

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