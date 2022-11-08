Опубликован полный список участников 4-го этапа ГП России по фигурному катанию в Москве

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала полный список участников четвёртого этапа Гран-при России. Турнир пройдёт в Москве с 11 по 13 ноября.

Женщины: Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Виктория Дорошевская, Анастасия Зинина, Ангелина Козырева, Агнета Латушкина, Софья Муравьёва, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Мария Реброва, Анна Ромасюк, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Пётр Гуменник, Пётр Дубовицкий, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Александр Поветкин, Егор Рухин, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Илья Яблоков.

Пары: Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Варвара Черемных/Даниил Бутенко.

Танцы: Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Софья Карташова/Илья Карпов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Влада Павленина/Александр Алексанян, Александра Прокопец/Александр Васькович, Софья Тютюнина/Андрей Багин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.

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