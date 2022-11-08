Лайшев — о передаче дела Валиевой в CAS: Россия — великая страна. Победа будет за нами!

Президент центра спорта и образования «Самбо‑70» Ренат Лайшев прокомментировал решение ВАДА передать дело Камилы Валиевой в CAS.

«Всё ожидаемо. Это полоса, которая настроена против всего российского общества и спорта. Нужно быть готовыми. Мы все любим и обожаем Камилу Валиеву: она — национальный герой. Олимпиада, да и все её выступления всё давно показали. ВАДА передало дело в CAS, чтобы России было больнее. Мы — великая страна. Победа будет за нами!» — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, на Олимпиаде-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили до личного турнира, в котором она стала четвёртой. Церемония награждения по итогам командного турнира до сих пор не состоялась.