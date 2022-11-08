РУСАДА подтвердило, что ВАДА подало апелляцию по делу Валиевой в CAS

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подтвердило, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию по делу олимпийской чемпионки в команде фигуристки Камилы Валиевой.

О завершении расследования по делу Валиевой стало известно более месяца назад, но РУСАДА придало всей информации по этому вопросу конфиденциальный характер, так как 16-летняя фигуристка является «защищённым лицом».

«Мы подтверждаем получение от ВАДА уведомления о подаче апелляции в CAS. ВАДА воспользовалось своим правом, предусмотренным пунктом 15.3 Общероссийских антидопинговых правил.

РУСАДА проводит процедуру обработки результатов в соответствии с требованиями международных стандартов. Вопрос обоснованности действий ВАДА будет рассмотрен арбитрами CAS», — приводит заявление РУСАДА «Матч ТВ».

Валиева помогла сборной России выиграть золото командного турнира на Олимпийских играх – 2022. Однако в день награждения стало известно, что в допинг-пробе спортсменки, взятой на чемпионате России в декабре 2021 года, обнаружен запрещённый препарат триметазидин. Вручение медалей было отложено.

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