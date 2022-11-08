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Юрист Анцелиович рассказала, как CAS будет рассматривать дело Валиевой

Юрист Анцелиович рассказала, как CAS будет рассматривать дело Валиевой
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Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, как Спортивный арбитражный суд (CAS) будет рассматривать дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

О завершении расследования по делу Валиевой стало известно более месяца назад, но РУСАДА придало всей информации по этому вопросу конфиденциальный характер, так как 16-летняя фигуристка является «защищённым лицом». Ранее сегодня, 8 ноября, стало известно, что ВАДА подало апелляцию в CAS.

«CAS будет рассматривать дело и, соответственно, может принять решение по санкции. Первый ответ будет на вопрос, было ли нарушение антидопинговых правил. Второй: если оно было, то какая должна быть применена санкция в зависимости от степени вины спортсменки.

И дальше один из основных вопросов данного дела — вопрос аннулирования её результатов после положительной пробы. Соответственно, вопрос о судьбе золотой олимпийской медали», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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