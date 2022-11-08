«Так не принято». Урманов — о попытках Валиевой исполнить четверной тулуп после проката

Олимпийский чемпион 1994 года в мужском одиночном катании, тренер Алексей Урманов оценил поступок фигуристки Камилы Валиевой, несколько раз попытавшейся исполнить четверной тулуп после проката произвольной программы на третьем этапе Гран-при России в Казани.
Валиева завершала выступление фигуристок в произвольной программе. Она не смогла сделать четверной прыжок во время проката и дважды попыталась исполнить элемент ультра-си по окончании выступления, но неудачно.
«Если честно, я не помню такого прецедента, чтобы кто-то делал что-то подобное когда-либо. Давайте мягко скажу: вообще-то у нас так не принято. В соревновательной практике, которая длится достаточно много лет, я такого не помню.
Вы видели когда-нибудь, чтобы во время турнира по прыжкам в воду спортсмен после неудачной попытки снова забрался на вышку и ещё раз сделал прыжок? Возможен такой вариант? Поэтому и не принято такое делать», — приводит слова Урманова «Матч ТВ».
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