Татьяна Тарасова: я бы давно закончила дело Валиевой! Но люди хотят что-то найти

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о сроках вынесения окончательного вердикта по делу Камилы Валиевой.
О завершении расследования по делу Валиевой стало известно более месяца назад, но РУСАДА придало всей информации по этому вопросу конфиденциальный характер, так как 16-летняя фигуристка является «защищённым лицом». Ранее сегодня, 8 ноября, стало известно, что ВАДА подало апелляцию в CAS.
«Я бы давно закончила дело Валиевой! Но люди хотят что-то найти», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Валиева помогла сборной России выиграть золото командного турнира на Олимпийских играх – 2022. Однако в день награждения стало известно, что в допинг-пробе спортсменки, взятой на чемпионате России в декабре 2021 года, обнаружен запрещённый препарат триметазидин. Вручение медалей было отложено.
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