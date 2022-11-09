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Леонова — о будущем Трусовой после ухода из группы Тутберидзе: пока рано делать выводы

Леонова — о будущем Трусовой после ухода из группы Тутберидзе: пока рано делать выводы
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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года, российская фигуристка Алёна Леонова считает, что пока рано делать выводы о будущем Александры Трусовой после её ухода из группы тренера Этери Тутберидзе. При этом Леонова согласна с тем, что в большинстве случаев фигуристов, предпринявших аналогичный шаг, не ждало впоследствии ничего хорошего.

«Тенденция, конечно, такая, да. Уходят и заканчивают – ничего больше не получается. Что касается Саши Трусовой, то мне кажется, что это другое. Во-первых, она не набрала ещё оптимальную форму. А главное, Трусова уже показывала, что может быть хорошей независимо от того, у какого тренера катается. Думаю, что всё дело пока только в форме. Рано делать какие-то выводы. Когда она восстановит хотя бы три четверных в своей произвольной программе, тогда уже можно будет поговорить», — рассказала Леонова в интервью «Татар-информ».

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