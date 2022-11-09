Елена Ильиных: не могу тренировать до ста лет, до последнего вздоха

Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных объяснила, почему не стала тренером после окончания спортивной карьеры.

Ильиных участвовала в совместном тренерском проекте с Юлией Липницкой, а затем недолго работала в академии «Ангелы Плющенко».

«Я всегда понимала, пока каталась, что не хочу заниматься тренерством, хотя, наверное, могу делать это очень хорошо. Я очень наблюдательна, к тому же прошла большую школу: и у Игоря Шпильбанда каталась, и у Ильи Авербуха, и у Саши Жулина, и у Коли Морозова. И очень чётко вижу, что и как нужно делать, чтобы добиться результата.

Почему избегаю этого выбора? Не хочу ещё раз всё переживать. Плюс понимаю всю меру ответственности, которую накладывает тренерская профессия. Ты не можешь пять лет поработать тренером, а потом сказать: «Простите, ребята, я собралась рожать детей, заниматься сёрфингом на Мальдивах или сниматься в кино». По крайней мере, в моей голове представление о тренерской профессии именно такое: взялся — значит, работаешь прямо вот до ста лет, до последнего вздоха. Я не готова на это», — приводит слова Ильиных RT.

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