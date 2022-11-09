Елена Ильиных объяснила, почему считает Этери Тутберидзе почти идеальным тренером

Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных объяснила, почему в её понимании Этери Тутберидзе близка к типу идеального тренера.

«Мне просто всегда нравилось вот это состояние жёсткой работы. Мы с Сергеем (Полуниным. – Прим. «Чемпионата») не так давно были в Америке, встречались с актёром Микки Рурком. Он рассказывал, как во время съёмок одного из фильмов, где нужно было сыграть драматическую сцену и заплакать, смотрел на фотографию своей умершей бабушки. И даже просил своего агента, чтобы тот бил его ремнём. Так, чтобы стало по-настоящему больно. Ну вот человек настраивается на свою роль таким образом. У кого-то иные приёмы.

Если на меня перед стартом начинали орать, это вводило меня в состояние куража и совершенно невероятного адреналина. Хотя, возможно, всё дело в том, что в фигурном катании с детства привыкаешь к тому, что на тебя орут. Если вдруг прекращают, сразу начинаешь дёргаться: «Ага, что-то здесь не так!» — приводит слова Ильиных RT.

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