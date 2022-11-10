«Не Валиева и Тарасова/Морозов себе завышают». Боброва и Журанков высказались о судействе

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков обсудили работу судей на этапе Гран-при России в Казани на примере парного и женского одиночного катания.

«У Тарасовой с Морозовым были ошибки в короткой, очень явные и серьёзные. И вот тут хотелось бы поговорить о таком моменте… После короткой разрыв между ними и Кадыровой с Колесовым был меньше балла. По моему мнению, за выброс, который исполнила Женя, поставили неоправданные плюсы. Я смотрела замедленный повтор, и она действительно задела свободной ногой на выезде. Я бы не сказала, что это было на две ноги, но один из судей ставит за выброс +5, и два — +3. И здесь у меня возникает вопрос про судейство. Бесспорно, если бы даже +2, ещё как-то можно было оправдать. Но не +3, если честно.

Мне кажется, я, конечно, не высчитывала, но, даже если бы все судьи поставили +2 и +1, они [Тарасова и Морозов] бы, возможно, всё равно выиграли короткую. Если бы даже сотые балла проиграли, то с таким произвольным всё равно бы победили на этом этапе. И здесь вопрос — насколько стоит тянуть в технической оценке наших лидеров относительно не совсем чистых их прокатов и абсолютно чистейших, со сложнейшим контентом, прокатов других спортсменов, давая им такой бонус?» — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«0,9 балла разница после короткой программы, получается. Стояли бы они вровень или даже проиграли бы одну-две десятых или выиграли у Кадыровой/Колесова. Главное-то другое — что это не повлияло бы на конечный результат, но и вопросов бы не было! Их победа была бы легитимнее. А таким образом судьи дают болельщикам возможность сомневаться. Обсуждать. Полощут-то не судей, а то, что Тарасовой/Морозову завысили. Мы выступаем против этого. Не Валиева и не Тарасова/Морозов себе завышают — они катаются и делают своё дело. Но зачем-то арбитры берут и начинают добавлять туда, куда не нужно. Из-за этого возникают пересуды, спекуляции. Зачем давать для этого повод?» — сказал Журанков.

Смотрите подкаст «Ход коньком» на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.

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