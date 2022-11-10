Плющенко рассказал, кто будет выводить Муравьёву на короткую программу Гран-при России

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал, кто будет выводить ученицу его академии Софью Муравьёву на короткую программу в рамках четвёртого этапа Гран-при России в Москве.
Начало соревнований в субботу, 12 ноября, совпадает со временем юбилейного шоу Плющенко в столице.
«Соню Муравьёву будет выводить Дмитрий Михайлов, а на произвольную буду выводить я. Как она себя чувствует? Сейчас едем на тренировку как раз. Сегодня она каталась, сегодня мы поработали — ничего. Карты раскрывать не буду, увидите всё скоро», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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