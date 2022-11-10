«Они не переросли юниорское катание». Плющенко — о Титовой и Жилиной

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объяснил, почему его ученицам Софье Титовой и Веронике Жилиной, которые уверенно выигрывают юниорские этапы Гран-при России в сезоне-2022/2023, рано выступать среди взрослых.
«Было бы Титовой и Жилиной полезно посоревноваться на чемпионате России? У нас в принципе такая возможность есть, с 14 лет можно выступать. Но это я приму решение: надо им сейчас это делать или не надо. Но это попозже всё.
Они не переросли юниорское катание. Пока не переросли. Если бы Вероника переросла, она бы каталась в этом сезоне по взрослым. Пока рано. Следующий год — посмотрим. Не исключено, что в следующем году девочки могут принять участие, если федерация нам позволит, во взрослых турнирах», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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