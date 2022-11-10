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Евгений Плющенко: задал себе цель восстановить тройной аксель

Евгений Плющенко: задал себе цель восстановить тройной аксель
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко оценил уровень своих выступлений в юбилейных шоу.

«Как оценю свои выступления в шоу? Неплохо. Сейчас я цель себе задал восстановить тройной аксель. С Вероникой ехали вчера, говорил: «Вероника, будем с тобой соревноваться». Поставил себе такую задачу, такая цель есть, и у меня есть большое желание. Хочу вдохновить самого себя. Сейчас катался в Питере в шоу, на тренировку вышел и понял, что, в общем-то, могу сделать, но не стал рисковать. Сейчас начал приводить себя в форму: худеть, бегать, прыгать, скакать», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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