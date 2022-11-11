Морис Квителашвили прокомментировал уход от Этери Тутберидзе и переезд в Италию

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании грузинский фигурист Морис Квителашвили прокомментировал решение приостановить работу с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и уехать в Италию.

«Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами. Возможно, какие-то моменты в тренировочном процессе будут ещё меняться», — приводит слова Квителашвили «РИА Новости Спорт».

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