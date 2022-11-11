Морис Квителашвили прокомментировал уход от Этери Тутберидзе и переезд в Италию
Поделиться
Бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании грузинский фигурист Морис Квителашвили прокомментировал решение приостановить работу с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и уехать в Италию.
«Да, это так, тренируюсь в Италии в настоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами. Возможно, какие-то моменты в тренировочном процессе будут ещё меняться», — приводит слова Квителашвили «РИА Новости Спорт».
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
13:55
-
13:50
-
13:43
-
13:16
-
12:18
-
11:50
-
10:25
-
10:01
-
09:40
-
07:52
-
00:51
- 10 ноября 2022
-
21:20
-
21:05
-
19:34
-
19:14
-
18:53
-
18:15
-
17:32
-
17:27
-
17:17
-
17:11
-
16:52
-
16:37
-
16:26
-
14:24
-
13:11
-
12:55
-
12:20
-
11:45
-
11:10
-
10:35
-
10:16
-
10:00
-
09:25
-
09:01
Партнерский контент