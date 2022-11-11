Алёна Косторная снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная объявила, что пропустит предстоящий чемпионат России. Турнир пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.

По словам Косторной, она не успеет восстановиться после операции на бедре.

«На чемпионате России я не выступлю уже на сто, даже на двести процентов. В планах на этот год пока только шоу и, возможно, новый турнир Федерации фигурного катания на коньках России по шоу-программам. Коплю силы и восстанавливаюсь к следующему году», — приводит слова Алёны ТАСС.

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