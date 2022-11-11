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Морис Квителашвили опроверг информацию об уходе из группы Этери Тутберидзе

Морис Квителашвили опроверг информацию об уходе из группы Этери Тутберидзе
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Грузинский фигурист Морис Квителашвили отреагировал на новость о своём уходе из группы Этери Тутберидзе.

Ранее появилась информация о том, что Квителашвили покинул группу Тутберидзе из-за проблем с логистикой и будет тренироваться в Италии под руководством Лоренцо Магри.

«Ребят, новость содержит неправильную информацию, и ситуация немного другая! Я не ушёл из группы Этери Георгиевны, я просто временно тренируюсь в другом месте!» — написал Квителашвили в соцсетях.

Фото: Соцсети Мориса Квителашвили

Квителашвили — бронзовый призёр чемпионата Европы – 2020, победитель этапа Гран-при Rostelecom Cup 2021. До 2016 года фигурист выступал за Россию и выиграл Кубок страны в 2014 году. 27-летний Морис тренировался в «Хрустальном» на протяжении всей своей карьеры.

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