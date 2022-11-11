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Грузинский фигурист Морис Квителашвили ушёл от Этери Тутберидзе: новый тренер, причины, реакция, комментарии

Тутберидзе бросил ещё один ученик! Они работали вместе более 10 лет
Валерия Кукалева
Морис Квителашвили ушёл от Этери Тутберидзе
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Призёр чемпионата Европы теперь будет тренироваться в Италии.

Группа Этери Тутберидзе продолжает редеть, причём сбегают именно топ-фигуристы. После контрольных прокатов ушла Александра Трусова, а в разгар сезона «Хрустальный» покинул грузинский фигурист Морис Квителашвили, который работал с Этери более десяти лет.

«Да, это так, тренируюсь в Италии в нaстоящее время. Решение было совместное с грузинской федерацией и моими тренерами. Возможно, какие-то моменты в тренировочном процессе будут ещё меняться», — фигурист не стал делать из перехода интригу и оперативно дал комментарий «РИА Новости Спорт».

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Кто такой Квителашвили и какие у него амбиции?

Морису 27 лет — он ровесник Михаила Коляды, на год младше двукратного олимпийского чемпиона из Японии Юдзуру Ханю, который завершил карьеру после сезона-2021/2022.

Нельзя сказать, что Квителашвили однозначно входит в мировой топ мужского фигурного катания даже в отсутствии российских одиночников, но свой след он оставил, выиграв несколько значимых для крепкого фигуриста наград.

Морис взял бронзу чемпионата Европы 2020 года, проиграв только Дмитрию Алиеву и Артуру Даниеляну, оставив позади (на 10-м месте) Александра Самарина. А в олимпийском сезоне Квителашвили обставил на Rostelecom Cup — на домашнем льду! — лидера сборной России Михаила Коляду, который провалился в короткой программе.

Морис Квителашвили

Морис Квителашвили

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Спортсмен выступает за Грузию с 2016 года — смена гражданства сделала для него возможным выступление на главных стартах. На ОИ-2022 в Пекине Морис замкнул десятку, лучшее место на чемпионате мира — четвёртое, также в 2022 году и без участия россиян. Ранее попасть в топ-10 не удавалось.

Текущий сезон Квителашвили начал на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy: занял второе место, уступив южнокорейцу Джун Хван Ча более двадцати баллов. Команда Тутберидзе поздравила подопечного в соцсетях.

12-13 ноября Морис выступит на Гран-при в Шеффилде уже под руководством нового тренера – Лоренцо Магри. А 26-27 ноября представит свои программы на заключительном этапе в финском Эспоо.

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Что сделала для Мориса Тутберидзе и почему он уходит?

Фигурист перешёл в группу Этери в 13 лет, до этого возраста попробовав заниматься аж у троих наставников в ЦСКА. Морис даже думал уйти из спорта и сосредоточиться на чём-нибудь другом — но решился и сменил «армейцев» на «Хрустальный». Как оказалось — не зря.

Теперь он уходит, но, кажется, расставание не получилось, так сказать, «невежливым» — как было с Медведевой и Косторной, во второй раз — с Трусовой. Решение об уходе фигурист принимал совместно с теперь уже бывшими тренерами, а в грузинской федерации ему не рекомендовали срочно уехать из России.

Морис Квителашвили

Морис Квителашвили

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Да, Морис сейчас тренируется в Италии у Магри. О причинах, по которым ушёл от Тутберидзе, он расскажет сам в микст-зоне, когда его об этом спросят.

Но ему никто не рекомендовал сменить клуб на нероссийский для участия в международных стартах. Ника Эгадзе сейчас выступает на международных соревнованиях, только что во Франции выступал за «Хрустальный». Никаких проблем с этим нет», — объяснила «РИА Новости Спорт» представитель Федерации фигурного катания Грузии Мелитта Тагаури.

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Неугомонный глава «Самбо-70» Ренат Лайшев уже пригрозил, что за пределами России у Квителашвили ничего не получится, но мы не будем присоединяться к его пожеланиям.

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