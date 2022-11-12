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Морис Квителашвили стал последним в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Шеффилде

Морис Квителашвили стал последним в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Шеффилде
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На четвёртом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования мужчин в короткой программе. Лучший результат показал канадец Роман Садовский. Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – представитель Латвии Денис Васильев.

Морис Квителашвили, который временно покинул группу Этери Тутберидзе из-за проблем с логистикой, показал худший, 12-й результат. На всех прыжковых элементах Морис сделал «бабочки». Оценён оказался только каскад двойной сальхов – тройной тулуп.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU. Шеффилд, Великобритания
Мужчины. Короткая программа

1. Роман Садовский (Канада) – 89,49.
2. Даниэль Грассль (Италия) – 86,85.
3. Денис Васильев (Латвия) – 83,01.
4. Сун Сато (Япония) – 82,68.
5. Косиро Симада (Япония) – 80,84.
6. Джимми Ма (США) – 77,72…
12. Морис Квителашвили (Грузия) – 56,42.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 4, Шеффилд, Великобритания
Мужчины. Короткая программа
11 ноября 2022, пятница. 22:25 МСК
Окончено
1
Роман Садовский
Канада
89.49
2
Даниэль Грассль
Италия
86.85
3
Денис Васильев
Латвия
83.01
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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