Морис Квителашвили стал последним в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Шеффилде

На четвёртом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования мужчин в короткой программе. Лучший результат показал канадец Роман Садовский. Вторым стал итальянец Даниэль Грассль, третьим – представитель Латвии Денис Васильев.

Морис Квителашвили, который временно покинул группу Этери Тутберидзе из-за проблем с логистикой, показал худший, 12-й результат. На всех прыжковых элементах Морис сделал «бабочки». Оценён оказался только каскад двойной сальхов – тройной тулуп.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU. Шеффилд, Великобритания

Мужчины. Короткая программа

1. Роман Садовский (Канада) – 89,49.

2. Даниэль Грассль (Италия) – 86,85.

3. Денис Васильев (Латвия) – 83,01.

4. Сун Сато (Япония) – 82,68.

5. Косиро Симада (Япония) – 80,84.

6. Джимми Ма (США) – 77,72…

12. Морис Квителашвили (Грузия) – 56,42.