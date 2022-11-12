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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, короткая программа
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Нэйтан Чен признался, что его не удивил четверной аксель от Ильи Малинина

Нэйтан Чен признался, что его не удивил четверной аксель от Ильи Малинина
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Олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании, американский фигурист Нэйтан Чен прокомментировал достижение 17-летнего соотечественника Ильи Малинина. Он стал первым в истории спортсменом, который сумел чисто исполнить четверной аксель на соревнованиях. Малинин сделал это в сентябре в ходе произвольной программы на турнире серии «челленджер» под названием US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

«Я некоторое время был близок с Ильёй и понимал, что он может это сделать», — приводит слова Чена NBC Sports.

В данный момент Чен посвящает себя учёбе, в отсутствие Нэйтана именно Малинин стал лидером сборной США. Ранее он выиграл первый этап серии Гран-при, который прошёл в США. Илья также чисто исполнил четверной аксель в произвольной программе.

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